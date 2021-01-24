شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بأحد مستودعات عناية التابعة لسبيماكو الدوائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، عن تلقيها خطاباً من الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"، مفاده تعرض مستودع عناية الكائن في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض للحريق، وذلك في يوم السبت الموافق 16 يناير 2021.

وأفادت سبيماكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم السيطرة على الحريق بدون حدوث أي إصابات بشرية.

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي لهذا الحريق بعد صدور تقرير الدفاع المدني وتقرير مقدر الخسائر، علماً بأنه لدى المستودع تغطية تأمينية لمثل هذه الحوادث.

كما تجدر الإشارة بأن "عناية" هي شركة زميلة لشركة "سبيماكو الدوائية"، حيث تملك شركة سبيماكو الدوائية فيها نسبة 51%.

هذا وتصنع شركة عناية مجموعة واسعة من منتجات الرعاية الصحية ذات الاستخدام الواح،. تشمل مجموعة المنتجات العباءات الجراحية وملحقاتها، وغيرها من منتجات الرعاية الصحية.

يُذكر أن سبيماكو الدوائية كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 25.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات قطاع التصدير بشكل رئيسي. كذلك حققت الشركة خلال الربع الحالي ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 17.3% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 130.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 195.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.