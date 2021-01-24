شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المراعي ترتفع 7.7% خلال الربع الرابع 2020 بدعم من قطاع الألبان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 7.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 335.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 311.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 500.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 498.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع يعود إلى نمو المبيعات بمعدل 3.1% بقيادة قطاع الألبان الطازجة وطويلة الأجل إلى جانب مبيعات الأعلاف، وأتى النمو بشكل أساسي في مصر والأردن ودول التصدير.

وارتفعت الإيرادات إلى 3.819 مليار ريال خلال الربع الرابع، مُقابل إيرادات بلغت 3.703 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بـ 30.1 مليون ريال، وبمعدل 4.7% نتيجة جهود تحسين المبيعات ونفقات التسويق غير المتكررة في الربع الرابع من عام 2019.

كذلك انخفضت تكاليف التمويل بـ 20.9 مليون ريال إلى حد كبير بسبب انخفاض معدلات التمويل والتي قابلها انخفاض في رسملة تكاليف الفائدة، خاصةً في الشركات الخارجية التابعة.

وعلى صعيد العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية قي 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.