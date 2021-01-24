شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للتقنية تستهدف خلق منصة لحماية البنية الرقمية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال هيثم الفرج، رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، إن الشركة تهدف بشكل أساسي إلى خلق منصة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والجهات الحكومية.

وأشار إلى أن المجموعة تقدم خدمات متنوعة رقمية وستكون رؤيتها خلق منصة موثوقة وآمنة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول ابتكارية ونوعية ومتقدمة لقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وفقاً لموقع قناة العربية.

وأطلقت شركة اتصالات السعودية "إس تي سي"، يوم الأربعاء الماضي شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، إذ يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الشركة في التوسع في تقديم خدمات رقمية للسوق المحلية، ودعم البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة.

ومؤخرا، كشف ياسر السويلم نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني لدي شركة الاتصالات السعودية "STC"، أنه يتم رصد هجمة سيبرانية كل 39 ثانية بالعالم، بينما هناك 400 مليون تهديد سيبراني لعملاء "STC"بشكل شهري.

وأشار إلى أن هناك 36 محاولة اختراق كل ثانية تستهدف شبكات "STC"وعملائها والبنية التحتية، بينما على مستوى العالم هناك اختراق كل 39 ثانية.

ودشنت الشركة نهاية العام الماضي ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.