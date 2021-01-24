شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار دينار مصروفات الجهات الحكومية الملحقة في 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية زيادة المصروفات عن الإيرادات للهيئات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة بمبلغ 1.37 مليار دينار خلال التسعة أشهر من الميزانية للسنة المالية 2020/2021.

وكشفت البيانات أن إجمالي الإيرادات بلغ 65.7 مليون دينار، في حين أن إجمالي المصروفات بلغ 1.44 مليار دينار، إضافة إلى أن الالتزام بلغ 77 مليوناً، وذلك للفترة من 1 أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، بحسب صحيفة "الجريدة".

وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية، في يونيو الماضي، التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% في السنة المالية، في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

من جانب آخر أصدرت "المالية" قرارا وزاريا بشأن تحديث قائمة بمكاتب التدقيق المعتمدة لدى الإدارة الضريبية، تحت رقم 3 لسنة 2021 حددت بموجبه المكاتب المعتمدة لديها.

وتضمن القرار الذي أصدره وزير المالية خليفة حمادة أسماء 67 مكتبا معتمدا لدى كل من إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط وإدارة الفحص والمطالبات الضريبية بالوزارة.

وكشفت الوزارة عن أن قيمة العجز المالي في الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر الاولى من السنة المالية الحالية 2020/2021 قفزت إلى 5.39 مليار دينار.

وحققت الكويت إجمالي الإيرادات تراجعا بنسبة 45.5% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2019 والتي كانت فيه بقيمة 12.67 مليار دينار ووصلت إلى 6.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020.

وكان ديوان المحاسبة الكويتي قد كشف في تقرير صدر في نوفمبر الماضي، عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019/2020 والذي بلغ 3.9 مليارات دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات.

وأوضح التقرير أن الايرادات الفعلية في تلك الفترة بلغت 17.2 مليار دينار، وأما المصروفات الفعلية فبلغت 21.1 مليار دينار.