شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 1.32% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.32% خاسراً 36.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2699.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.4 مليون سهم محققة ما قيمته 103.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1267 صفقة لعدد 26 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.83%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.75%.

وارتفع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد وحيد ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، بنسبة 1.06%، فيما تراجع 23 سهماً، على رأسها سهم شيميرا اس اند بي الإمارات شريعة المتداول بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.8 مليون ورقة بقيمة 34.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.23%.

في سياق متصل أعلنت شركة شعاع كابيتال، توزيع أرباح نقدية للمستثمرين في اثنين من صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ستوزع أرباحاً نقدية بنسبة 1% عن الربع الأخير من عام 2020، وتعتبر هذه أول حصص أرباح نقدية للصندوقين بعد 3 أشهر من إطلاقهما، وتمثل عائداً ربحياً للمستثمرين بنسبة 6.4%.

وأظهر صندوق نجوم النشط وصندوق نجوم المتوزان، أداءً قوياً معدلاً بالمخاطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقهما، حيث حققا عوائد سنوية بلغت 9% و11.9% على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة دبي للتأمين، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، بمقر الشركة لإقرار النتائج المالية للشركة لعام 2020، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

[9:12 AM, 1/24/2021] محمود عسكر: