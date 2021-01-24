شكرا لقرائتكم خبر عن توقف التداول على الذهب وعيار 21 يستقر عند 812 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الذهب، استقرار ملحوظ في أسعار المعدن النفيس، اليوم الأحد، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية للسوق وتوقف التداول على المعدن النفيس، وثبات السعر العالمى للذهب عند 812 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر.

ويسجل الذهب، عيار 18 الآن في مصر 696 جنيها للحرام وعيار 24 يسجل 928 جنيها للجرام، وعيار 21 يسجل 812 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6496 جنيها، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1856 دولار.

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سعر الذهب، يترقب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطة التحفيز الاقتصادى، وذلك مع اتجاه الحكومة الأمريكية لاقرار خطة تحفيز بقيمة 1.9 ترليون دولار ، وهو ما يلقى بظلاله على الأسواق والبورصات.