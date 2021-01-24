شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 24 حتى 28 يناير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة الأسماك، سوليدرتي تكافل، جزيرة تكافل، بن داود، وأحقية توزيع أرباح شركة الجوف، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من شركة الوطنية للتربية والتعليم، سدافكو، عطاء التعليمية.

وتبدأ شركة الوطنية للتربية والتعليم، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2020، بإجمالي 34.4 مليون ريال، وبواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

وتبدأ الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، غداً الإثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر من العام 2020، بقيمة 95.999 مليون ريال، بواقع 3 ريالات للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 30%.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للأسماك، يوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية في 26 يناير الجاري وحتى انتهاء فترة دورة مجلس الإدارة في تاريخ 24 أكتوبر 2023.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافقة على العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني لدمج سوليدرتي تكافل في شركة الجزيرة تكافل، من خلال إصدار 12.066 مليون سهم جديد في شركة الجزيرة تكافل مقابل كامل أسهم رأس مال شركة سوليدرتي تكافل، وانقضاء شركة سوليدرتي تكافل نتيجة لذلك.

وتبدأ شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 7.5 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة بن داود القابضة، يوم الخميس المُقبل، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021، والربع الأول من العام المالي 2022، وتحديد أتعابه.