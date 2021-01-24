شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يحاول اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 43.20، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.71% بما يعادل 0.30 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 43.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 47.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.45 ومستوى المقاومة 46.00.