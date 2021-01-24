شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم ملاذ للتأمين (8020) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.52، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 25.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 24.24.