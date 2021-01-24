شكرا لقرائتكم خبر عن أيان يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أيان (2140) تراجعه في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً عن طريق بحثه على قاع صاعد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -0.12 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.46، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 20.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.46 ومستوى المقاومة 19.88.