شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.32، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.32 ومستوى المقاومة 13.98.