شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يتراجع قليلاً – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الحكير (1820) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.82، ليستهدف مستوى المقاومة 25.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 23.28.