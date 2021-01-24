شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الواحة (3007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.49% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 77.30، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 90.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 77.30 ومستوى المقاومة 85.00.