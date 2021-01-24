شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يتراجع بمحاذاة خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إس تي سي (7010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 109.40، ليستهدف مستوى المقاومة 117.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 105.00 ومستوى المقاومة 109.40.