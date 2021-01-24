شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء يستقر بدون تغيير – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مكة للإنشاء (4100) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من ذلك يظل السهم مستقراً اعلى مستوى الدعم 62.59، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 76.50 إلى 54.00)، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 62.57، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 65.25 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.00 ومستوى المقاومة 65.25.