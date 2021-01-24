شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن عقود البحث والتنقيب عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب، ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتوقيع تلك العقود والتي كانت كالتالي..

1- التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب.

2-استثمارات تقدر بنحو 13 مليون دولار .

3- التوقيع تم مع شركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

4- تشمل 13 قطاعاً .

5- تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي اسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 202 والتى طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر الماضى.

6- سيتم توقيع باقى العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقى الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للذهب.