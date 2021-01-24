شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة وللجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -1.81 نقطة، في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 9,000.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,747.09 ومستوى المقاومة 9,000.00.