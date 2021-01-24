شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)ينخفض مرة أخرى -تحليل صباحي- 24-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 10736 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 10650 نقطة، وهو المستوى الذي نحذر من اختراقه، حيث في هذه الحالة سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 10400 نقطة كمستوى أول ثم 10100 نقطة كمستوى ثان.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,691 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,782 نقطة