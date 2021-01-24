شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسط أسعار أهم مواد البناء لشهر ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم "التجزئة"، "16،13، 10مم" بلغ نحو 11 ألف و907 جنيه للطن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 10 آلاف و257 جنيه للطن في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 16%، بينما كان متوسط سعر البيع 10 آلاف و978 جنيه في شهر ديسمبر عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 8.46%.

وتعتبر نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين، التي يصدرها الجهاز هي المرجعية الرئيسية لحساب فروق الأسعار طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005، الصادر عن وزارة المالية برقم 219 لسن 2006.

وأضافت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادي المعبأ في شيكارة 50 كجم نحو 45.14 جنيه في شهر ديسمبر الماضي، بدون تغيير عن شهر نوفمبر الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع 47 جنيه في شهر ديسمبر عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.96%.

وسجل متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش 3 مم أبيض، نحو 80.34 جنيه للمتر في شهر ديسمبر الماضي، بدون تغيير عن شهر نوفمبر الماضي، بينما كان متوسط سعر البيع 76.82 جنيه في شهر ديسمبر 2019، بنسبة زيادة قدرها 4.58%، فيما بلغ متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" نحو 4 آلاف و253 جنيه للمتر في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 4 آلاف جنيه في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6.33%، بينما كان متوسط سعر البيع 4 آلاف جنيه في شهر ديسمبر 2019، بنسبة زيادة بلغت 6.33%.