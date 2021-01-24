شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار جميع الأصناف منخفضة والسعر يتراوح بين 1- 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع أسعار الخضروات تشهد انخفاضا في الأسعار داخل سوق العبور للجملة، موضحا أن انخفاض الأسعار بسبب انخفاض الطلب، والذى يرجع لعدة أسباب، منها: زيادة الوعي لدى المواطن بتحديد احتياجاته، وأزمة كورونا، والتي أثرت على المطاعم والفنادق، وهي قطاعات مؤثرة في الطلب على الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن أهم الأسباب هو الدور الذي قامت به الدولة في زيادة الإنتاج الزراعى والجدية في المشروعات الزراعية الجديدة، ولذلك تضاعف الإنتاج المحلى، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر، مشيرا إلى أن أسعار الخضار اليوم تشابه أسعار التسعينات.

وأضاف النجيب في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يجب أن يزيد الاهتمام بالتصنيع الغذائي للاستفادة من الفائض الكبير في المحاصيل الزراعية، حيث أنه سيحقق التوازن، ولا يكون هناك إهدار للفائض وتحقيق أفضل استفادة ممكن، مشيرا إلى أن وجود فائض في الإنتاج الزراعى يمثل نقطة قوة لأي دولة في العالم، ولذلك فإن الدول نسعي لتحقيق الاستفادة الأقصى منها، ولذلك زيادة المشروعات الصناعية في مجال الأغذية سيضمن للمزارع الذي يمثل أضعف حلقات هذه المعادلة.

وأشار النجيب، إلى أن أسعار الخضروات جميعها تتراوح بين 1 – 3 جنيهات بحد أقصى، مضيفا أن التخوف من تعرض المزارعين للخسائر نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج الزراعى على سعر البيع من الأرض، وهوما قد يدفع المزارعين للخروج من المنظومة خوفا من الخسائر، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على الإنتاج الموسم المقبل