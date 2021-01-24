«عروض الشارقة للتسوق» تواصل مفاجآتها لإسعاد السكان والزوار



الشارقة: ”الخليج 365”

تواصل حملة عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسختها الثانية تحت شعار «العودة للتسوق» إسعاد سكان وزوار إمارة الشارقة، معلنة عن مجموعة جديدة من المتسوقين الفائزين في سحوبات الأسبوع الثالث التي تم تنظيمها أول من أمس الجمعة في مركز «ميجا مول»، وسط أجواء احتفالية سادتها البهجة والسرور التي رسمت على وجوه الفائزين، مع تطبيق لأقصى الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة أفراد المجتمع والمتسوقين.

وابتسم الحظ للفائزة الإماراتية شيخة علي محمد الزيودي التي كانت سيارة «الميني كوبر» من نصيبها، كما حظي عدد كبير من المتسوقين بجوائز نقدية وقسائم مشتريات بقيمة تراوحت بين 3 و5 آلاف درهم، وشهدت الاحتفالية أيضاً تسليم فائز الأسبوع الثاني سيارته التي كانت من نصيبه في سحوبات الجمعة الفائتة، وينتظر المتسوقون خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية من أيام عروض الشارقة للتسوق ثلاث سيارات فاخرة في السحوبات التي ستقام في سيتي سنتر الشارقة، وزوايا ووك، وتختتم في واجهة المجاز المائية، إلى جانب العديد من المفاجآت والهدايا القيمة من عطور فاخرة ودراجات هوائية بقيمة 300 ألف درهم، فضلاً عن التخفيضات الكبرى على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

نجاح متواصل

وهنأت أمل الحوسني رئيسة اللجنة الإعلامية لعروض الشارقة للتسوق الفائزين بالسحوبات متمنية حظاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في الأسابيع المقبلة من خلال تكثيف إقبالهم على التسوق وزيارة المراكز في مختلف مدن ومناطق الإمارة للتعرف على العروض الكبرى والمفاجآت التي تخبئها الحملة من فرص وفيرة بالمكافآت والجوائز المجزية التي توفرها المراكز للمتسوقين تحفيزاً ومكافأة لهم.

وأشارت الحوسني إلى أن الموسم الثاني لحملة «عروض الشارقة للتسوق» يشهد نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقه.

اشتراطات السحوبات

ووجهت سميرة آل علي عضو لجنة السحوبات، رسالة لجمهور المتسوقين بضرورة الالتزام باشتراطات الدخول للسحوبات من حيث كتابة الاسم الثلاثي ورقم الهاتف والجنسية والعنوان والاحتفاظ بالجزء الآخر من القسيمة الشرائية لضمان حقوقهم بالفوز بالجوائز، داعية سكان إمارة الشارقة إلى اغتنام هذا الحدث الذي سينتهي في ال13 من فبراير المقبل إلى المشاركة بالفعاليات وزيارة مراكز التسوق للفوز بالجوائز الوفيرة إلى جانب التمتع بتجربة تسوق مميزة والعروض على علامات وأسماء تجارية مرموقة ومرافق ترفيهية فريدة مناسبة لمختلف أفراد العائلة، توفر لهم أجواء مملوءة بالبهجة والسعادة والرضى.