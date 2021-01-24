شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «جيم ستوب» يقفز 70% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم «جيم ستوب»، الاسم الأكثر تداولاً على المكشوف في سوق الأسهم الأمريكية، أول من أمس الجمعة بنحو 70% إلى أعلى مستوى عند 72.88 دولار، مما رفع مكاسب الشركة إلى أكثر من 100% هذا الأسبوع وحده، وتم إيقاف التداول بالاسم عدة مرات، بسبب التقلبات العالية.

وتم تداول أكثر من 194 مليون سهم من أسهم ألعاب شركة الفيديو وبائع الإلكترونيات على المكشوف؛ أي أكثر من ثمانية أضعاف متوسط حجم التداول لمدة 30 يوماً، البالغ 23.8 مليون سهم. يُذكر أن سعر سهم الشركة بلغ حوالي 6 دولارات فقط منذ نحو أربعة أشهر. وارتفعت الأسهم 245% في 2021، بعد صعود 209% العام الماضي.