شكرا لقرائتكم خبر عن 20.3 مليار دولار إيرادات «آي بي إم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط سهم «أي بي إم» بحوالي 10% عند إغلاق تداولات أول أمس الجمعة، بسبب انخفاض الإيرادات الفصلية.

وانخفضت إيرادات شركة التكنولوجيا الأمريكية بنحو 6% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من 2020، لتسجل 20.37 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات المحللين عند 20.67 مليار دولار.

وحققت «أي بي إم» أرباحاً قدرها 1.35 مليار دولار في الربع الماضي، مقابل ربح 3.67 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2019.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 2.07 دولار في الربع الأخير من 2020، مقابل تقديرات المحللين عند 1.79 دولار، وعند ختام تداولات الجمعة، تراجع سهم «أي بي إم» بنحو 9.9% إلى 118.61 دولار.