«أساس» تطلق مبيعات مشروع «روضة القرط»

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أساس العقارية»، الـذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق مبيعات مشروع «روضة القرط» السكني التجاري، أول مخطط متكامــل على طريق خورفكان الجديد بإمارة الشارقة، بموقع استراتيجي بجوار منطقة السيوح السكنية، بالقرب من دبي وشارعي الإمارات والذيد.

وكشفت الشركة عن فتح باب البيع والتملك الحر في مشروع «روضة القرط» أمام المواطنين، وأبنــاء دول مجلــــس التعـــــاون الخليجي، والجنسيات العربيــة المقيمــة في الإمــارات، بأسعار تنافسيـة تبــدأ من 50 درهمـاً للقدم المربعة وفترة سداد تصل إلى 3 سنوات من المطور مباشرة، إضافة إلى تسهيلات تمويلية من مصرف الشارقة الإسلامي.

فرصة عقارية استثمارية

وقال المهندس أحمد الأمـيري، مدير عام «أسـاس العقاريــة»: «يوفر مشروع روضة القـرط فرصـــةً استثماريـــة متميــــزة بأسعار تنافسية للأراضي السكنية والتجارية التي يضمها المخطط المتكامل للمشروع، حيث تبدأ أسعار الأراضي السكنيــة من 180,000 درهـــــم بواقــــــع 50 درهماً للقدم المربعة، في حـين تبدأ أسعار الأراضي التجارية من 237,000 درهم بواقع 55 درهماً للقدم المربعة.

وأضاف: «أقــدمـــت شركــــة أســـاس العقاريــــة على هـــذه الخطوة التوسعية في استجابـة مباشرة للطلب المرتفع من قبل المواطنين والمقيمين على هــــذه النوعية من المشاريع، حيث تركز «أساس» في عملها على تطوير مشروعات عقارية حيوية، توفر أعلى مستويات الجودة المعيشية، ومن هذا المنطلق جاء الكشـف عن مشروع «روضة القـرط» السكني التجاري المتكامل متعدد الاستخـــدام، حيـــث سيساهــــم المشروع بإعادة تعريف تجربة المعيشـــة فـي ســوق العقــارات المتطورة والتنافسية في الشارقة».

مشروع متكامل الخدمات

مخطــط مشــروع «روضـــــة القرط» يوفر أراضي سكنيـة بميزة بناء فلل بنظام الطابق الأرضي إضافـــة إلى طابقيـــن بمساحات تبدأ من 3,100 قدم مربعة، كما يوفـــر المشـــروع خيارات بناء اكبر في الأراضي التجارية بتصريح لبناء أرضــي وطابقين، وأرضي ومواقف و3 طوابق بمساحات تبدأ من 5000 قدم مربعة حتى 18000 قدم مربعة،

وتم اعتماد مخطط المشــروع الذي روعي فيه كافة أعــمال تطوير البنية الأساسية وتكامليـة المرافــق والخدمــــات السكنيــــة واللوجستية، حيث جارٍ العمــل للبدء في أعمال تسوية الأراضي، وأعمال الأسفلت والبنية التحتية، وذلك بالتزامن مع طرح المشروع للبيع.