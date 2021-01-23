٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل.. تعويضات للعاملين بشركة الحديد والصلب بعد تصفيتها

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بتاريخ ٢٠٢١/١/١١ بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، فقد وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.

تجدر الإشارة إلى أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١/٢١ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.