شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة وقيمة التدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "دايس للملابس الجاهزة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 173.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 363.2 مليون جنيه، تلاه سهم "أيه أي سي للمقاولات" بحجم تداول بلغ 457 مليون ورقة، وقيمة تداول 312.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 120 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 236 مليون جنيه، ثم "البنك التجارى الدولى (مصر)" بحجم تداول 3.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 218.7 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 16.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 218.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 29.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 211.9 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 36.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 190.9 مليون جنيه، ثم "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 38.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 170 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 107.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 161.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 39.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 157.8 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11654.58 نقطة، في ثالث أسبوع بعام 2021، ليصل إجمالي ارتفاعه منذ بداية العام إلى 7.46%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2311.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 3328.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 14167.3 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1068.08 نقطة.