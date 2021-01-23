شكرا لقرائتكم خبر عن رواد 2030 يحتضن 19 مشروعا وتصنيع 35 ألف واقى للوجه من المصنع المصغر بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع رواد 2030 هو مشروع يتعلق برؤية مصر المستقبلية حيث تسعى الدولة للوصول إلى صورة جديدة لمصر بحلول عام 2030، بحيث يكون مجتمــعا مبــدعا ومبتكــرا ومنتــجا للعلــوم والتكنولوجيــا والمعــارف يعتمد على اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع قائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة والابتكار، ذو نظام بيئى متزن ومتنوع، يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ويرتقى بجودة حياة المصرين، مجتمــع يتميــز بوجــود نظــام متكامــل يضمــن القيمــة التنمويــة للابتكار والمعرفــة، ويربــط تطبيقــات المعرفــة ومخرجــات الابتكار بالأهــداف والتحديــات الوطنيــة.

وبهدف المشروع تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطني، كما يهدف المشروع إلى الارتقاء برأسمال البشرى باعتباره أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادى، كما يهدف الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصادى القائــم عـلـى الابتكار

وقد استطاع أن يساهم فى توفير العديد من الخدمات والتى تضمنت منح تعليمية والحصول على درجة الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، فضلًا عن مساهمته فى دعم وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة التى تقدم أفكارًا جديدة فى سوق العمل.

ويقوم مشروع رواد 2030 بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع والعمل على احتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية، كما يقوم بتوفير الدعم الفنى والمادى وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادى وتحويلها إلى شركات ناشئة، كما يساهم فى خفض معدلات البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية.

وعن أبرز ما قدمه مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال 2020، قام بتخريج 100 من الشباب ممن هم فى بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال ويساهموا بفاعلية فى تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفى تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030، واحتضان حوالى 19 مشروعا ضمن فى الحاضنة مشرق، فضلًا عن قيام المشروع بتصنيع 35 ألف واقى للوجه وذلك من خلال المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل. كما قدم حلقات رائد الأعمال بعنوان "مسلسل اّدم" والتى تضمنت عرض 30 حلقة من مسلسل كرتونى يجسد قصة انتقال رائد أعمال من شاب لديه فكرة إلى شاب يملك شركة ناجحة، حيث تم عرض المسلسل من خلال منصات التواصل الاجتماعى للمشروع.