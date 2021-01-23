شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: تعويضات عمال الحديد والصلب لن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن الأولوية للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا، وذلك بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأن تعويضات العمال ستكون مجزية ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة

وأفادت الوزارة أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات واسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الموافق 2021 /1/21لتفقد أحوال العاملين بالشركة.