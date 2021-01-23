شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. 22.6% من المصروفات العامة بالموازنة للحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 23 – 1 – 2021 عددا من الأحداث التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 وكان من بينها الأتى: -





وزير المالية: 22.6% من المصروفات العامة فى الموازنة للحماية الاجتماعية

الدكتور محمد معيط وزير المالية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمظلة أكبر وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جنبًا إلى جنب مع المكتسبات الأخرى التي يتصدرها تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ومنحه قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى إعطاء الدولة مساحة مالية لزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن كل القرارات الإصلاحية التي شهدتها السنوات الماضية، كانت مقيدة بإجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأن الأرقام الموازنية في العام المالي الحالي تنعكس في تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وفي الجهود غير المسبوقة الهادفة لتوصيل الدعم لمستحقيه؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

قال الوزير إن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ارتفعت فى الموازنة الحالية إلى 22.6% من إجمالي المصروفات العامة مقابل 21% فى العام المالى الماضى، وبلغت مخصصات برامج الدعم السلعي 115.1 مليار جـنيه منها 84.5 مـليار جـنيه لدعم السلع التموينية، موضحًا أنه يستفيد من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 69.7 مليون مواطن، كما يستفيد من دعم البطاقات التموينية63.5 مليون مواطن، وقد تمت إضافة حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسـين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة إضافية للأجور بلغت 34 مليار جنيه.





تعاون بين المالية وجمعية مستثمري العاشر من رمضان لنشر الوعي الضريبي

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة حاليًا وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية، من شأنها المساهمة فى تقديم المصلحة للخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة، لافـتًا إلى حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات التى تطرأ على المنظومة الضريبية، ومنها منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مركز كبار الممولين ومركز متوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة بداية من أول يناير الجاري.

وقال "عبد القادر" إن هناك تواصلا دائما بين مصلحة الضرائب المصرية، وكافة مؤسسات المجتمع الضريبى ، والمجتمع المدنى لتحقيق الوعى الضريبى على نطاق واسع ، مؤكدًا على التنسيق والتعاون بين المصلحة وجمعية مستثمري العاشر من رمضان فى التوعية بأهم المستجدات الضريبية ،

وزيرة التخطيط تعزز خطة الهيئة العامة للطرق لعام 20/2021 بـ 450 مليون جنيه

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى للعام المالى 2020/2021 بمبلغ 450 مليون جنيه، وذلك في إطار حرص الوزارة على إزالة المعوقات التى قد تؤثر سلبًا على سير العمل بمشروعات الطرق والكبارى التى تقوم بتنفيذها وزارة النقل.

وأكدت السعيد ، أهمية مشروعات الطرق والكباري، مشيرة إلى أنها تساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها ، مشيرة الى أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم الاستثمار بها، وذلك فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، وكان من نتائج ذلك ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق والبنية التحتية ، من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن ناتج قطاع النقل يُمثّل مُدخلًا مهمًا من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية، مضيفة أنه من هنا تأتي أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.

"المجلس العالمى للسياحة ": ارتفاع حجوزات الصيف..وبداية التعافى مارس المقبل

أرشيفية

توقع المجلس العالمى للسياحة والسفر، أن يكون هناك صيف قوي للسفر، حيث يبدأ القطاع طريقه للتعافي من أواخر مارس فصاعدًا ، موضحا أن العديد من شركات السفر الكبرى أبلغت عن ارتفاع كبير في الحجوزات الآجلة.

وأكد " المجلس العالمى "، أن يتم دفع انتعاش السفر الدولي إلى النصف الثاني من عام 2021، مع بداية طرح اللقاحات بشكل تدريجي ، مما سيؤدي إلى إزالة حواجز وقيود السفر العالمية المطبقة حاليًا .

وقال "المجلس " فى بيان صادر عنه ، إنه يمكن عودة أكثر من 100 مليون وظيفة إلى قطاع السفر والسياحة العالمي خلال عام 2021 ، حيث يتعافى العالم من جائحة COVID-19 المدمر

وأشار " البيان" إلى أنه في العام الماضي ، خلال ذروة الوباء ، حذر مركز التجارة العالمي للسياحة من أن 174 مليون وظيفة عالمية في مجال السفر والسياحة معرضة للخطر. ومع ذلك ، في أحدث تحليل لها ، يتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلاً لمركز التجارة العالمي أنه يمكن إحياء ما يصل إلى 111 مليون وظيفة - لكن هذا سيظل أقل بنسبة 17٪ من أرقام عام 2019 ، وهو ما يمثل 54 مليون وظيفة أقل.





وزير الإسكان يكشف نسب تنفيذ مشروع "JANNA" بمدينة الشيخ زايد

الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5928 وحدة سكنية (247 عمارة) ضمن المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 912 وحدة سكنية (38عمارة) بالمرحلة الأولي للمشروع بالمحور المركزي بالمدينة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، تقريراً عن أهم مشروعات المدينة خلال العام المنقضى 2020، والذي شمل المشروعات المختلفة بالمدينة بقطاعات الإسكان والخدمات والكهرباء والمرافق، حيث أَكد الوزير أن مدينة الشيخ زايد تعد من المدن الأكثر جذباً للاستثمار نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، والذى يتوسط العديد من المحاور والطرق الرئيسية، بجانب جودة مناخها لعدم وجود مناطق صناعية.

توافق مصرى سودانى لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية بالبلدين في الصناعة

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

واصلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مباحثاتها مع وزراء الحكومة السودانية، وذلك فى ختام زيارتها للعاصمة الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث عقدت لقاءً موسعا مع الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، تناول سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض المشرعات الاستثمارية ذات الأولوية للسودان خلال الفترة القادمة، وكذا التعرف على التوجه الاقتصادي لدولة السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية وما يمكن لمصر من تقديمه دعما للسودان في مجال خطط الاصلاح الاقتصادي، فضلا عن بحث اهمية ازالة المعوقات التجارية التى تقف حائلا امام تدفق السلع بين البلدين وبصفة خاصة بعض السلع التى يتم فرض ضريبة جمركية كبيرة عليها .

أسعار العملات اليوم السبت 23-1-2021 بالبنوك المصرية

أرشيفية

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 23-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت، حيث استقر سعر اليورو عند 18.95 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، يستقر عند 18.95 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.38 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،عند 48.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام

ذهب - أرشيفية

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم السبت، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام، حتى صياغة هذا التقرير بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميا عند 1856 دولار

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 696 جنيها

عيار 21 سجل 812 جنيها

عيار 24 سجل 928 جنيها

الجنيه الذهب 6496 جنيها

أونصة الذهب 1856 دولار