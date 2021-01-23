شكرا لقرائتكم خبر عن وسيط تأمين: تغطية تأمينية لأعضاء نقابة المرشدين السياحيين ضد الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمدى عبد المولى وسيط التأمين، عن تعاقد النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لتوفير مظلة تأمينيه شاملة لحماية الأعضاء من جميع أخطار الحوادث الشخصية على مدار اليوم، كما تشمل المظلة التأمينية الوفاة والعجز الكلى والجُزئى المُستديم بقيمة تغطية تأمينيه 100 الف جنيه، بجانب تغطيات اضافية كمصاريف العلاج الطبى والأجهزة التعويضية ومصاريف الجنازة وأضاف فى تصريحات ل الخليج 365 أن الوثيقة تُعد خطوة هامة من ضمن الخطوات فى طريق نشر الوعى التامينى بشكل أكبر وأوسع بين جميع فئات المجتمع وتحرص عليه الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة تغطيات التأمين مُتناهى الصغر، والتى يتبناها المُستشار رضا عبد المُعطى نائب رئيس الهيئة.

ومن جهته أعلن الدكتور سمير محمد عبد الوهاب رئيس لجنة تسير الأعمال المُكلفة بإدارة أعمال النقابة من وزير السياحة، أن الحوادث التى تعرض لها بعض أعضاء النقابة من المرشدين السياحين أثناء عملهم أوفى أوقات أخرى ومن خلال حرص النقابة على حمايتهم هو ما دفعها لتوقيع ذلك التعاقد والذى تم من خلال لجنة داخلية درست العروض المُقدمة من شركات التأمين وكذلك الإدارة القانونية بالنقابة والتى أسفرت عن اختيار إحدى الشركات لإتمام التعاقد.