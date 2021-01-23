شكرا لقرائتكم خبر 5 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5 ملايين ريال تمكنت من استردادها إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال ديسمبر، عبر فض المنازعات وتقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال في جلسات التسوية التي نفذت «عن بعد».

كما حققت الإدارة المستهدف من نسبة الصلح لشهر ديسمبر 2020، حيث استقبلت الإدارة 1689 قضية، وهي النسبة الأعلى على مستوى إدارات التسوية في المملكة.

يذكر أن إدارة التسوية الودية بالرياض حرصت طوال العام الماضي على تحقيق المطلوب من نسب الصلح المستهدفة، وتوفير بيئة عمل صحية لجميع أطراف العمل عن طريق إنهاء القضايا العمالية في المنشآت والمؤسسات.