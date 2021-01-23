ملتقى استدامة المنشآت العائلية

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وأوضح المدير التنفيذي لمركز المنشآت العائلية بمجلس الغرف التجارية طلال العجلان أن الملتقى يهدف إلى التوعية بأهم معايير الاستدامة، وتمكين المنشآت العائلية من تجاوز التحديات التي تعيق نموها ورفع جودة أعمالها، استنادا لدور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تسهم بما يربو عن 800 ريال سنويا في ناتج الدخل المحلي، إلى جانب تميزها في عملية توطين الكفاءات الوطنية من الجنسين.وعد العجلان الملتقى فرصة مهمة للمنشآت العائلية في المملكة، للإطلاع على أهم الدراسات والتجارب في الموضوعات والشؤون التي تعنى بهذا القطاع.
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