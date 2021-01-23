شكرا لقرائتكم خبر ملتقى استدامة المنشآت العائلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق غدا ويستمر حتى 27 يناير الحالي، برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وتعقد جلسات الملتقى ودوراته افتراضيا، وتبث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز المنشآت العائلية بمجلس الغرف التجارية طلال العجلان أن الملتقى يهدف إلى التوعية بأهم معايير الاستدامة، وتمكين المنشآت العائلية من تجاوز التحديات التي تعيق نموها ورفع جودة أعمالها، استنادا لدور هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، لاسيما وأنها تسهم بما يربو عن 800 ريال سنويا في ناتج الدخل المحلي، إلى جانب تميزها في عملية توطين الكفاءات الوطنية من الجنسين.

وعد العجلان الملتقى فرصة مهمة للمنشآت العائلية في المملكة، للإطلاع على أهم الدراسات والتجارب في الموضوعات والشؤون التي تعنى بهذا القطاع.