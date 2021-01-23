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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ميزانية متوازنة بدون عجز تستهدف اليابان الوصول لها بحلول العام المالي 2025 رغم الزيادة الكبيرة في الدين العام الياباني نتيجة الإنفاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد

وبحسب وزير مالية اليابان تارو آسو، فإن الحكومة اليابانية ستواصل السعي إلى الجمع بين التعافي الاقتصادي وتقليص الإنفاق العام.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزير المالية القول «لكي نتجاوز الأزمة الراهنة نحتاج إلى أن نتحلى بالقوة في التعامل مع الموضوعات الهيكلية».

وأشارت بلومبيرج إلى أنه وفقا لأكثر تقديرات الحكومة اليابانية تفاؤلا فإنه لا توجد فرصة لتحقيق التوازن في الميزانية قبل العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس 2030.

وكانت أحدث ميزانية تكميلية لليابان قد أضافت 210 مليارات دولار إلى الإنفاق العام.

وكانت اليابان قد أقرت ميزانية قياسية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أبريل المقبل بقيمة تريليون دولار.