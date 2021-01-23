ميزانية متوازنة

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وبحسب وزير مالية اليابان تارو آسو، فإن الحكومة اليابانية ستواصل السعي إلى الجمع بين التعافي الاقتصادي وتقليص الإنفاق العام.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزير المالية القول «لكي نتجاوز الأزمة الراهنة نحتاج إلى أن نتحلى بالقوة في التعامل مع الموضوعات الهيكلية».
وأشارت بلومبيرج إلى أنه وفقا لأكثر تقديرات الحكومة اليابانية تفاؤلا فإنه لا توجد فرصة لتحقيق التوازن في الميزانية قبل العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس 2030.
وكانت أحدث ميزانية تكميلية لليابان قد أضافت 210 مليارات دولار إلى الإنفاق العام.
وكانت اليابان قد أقرت ميزانية قياسية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أبريل المقبل بقيمة تريليون دولار.
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