شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت المركزي: البنوك يمكنها توزيع أرباح نقدية عن 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بنك الكويت المركزي اليوم السبت إن البنوك الكويتية "باستطاعتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها" عن العام 2020، بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق في هذا العام، حاسما بذلك لغطا كان قد نشب منذ بداية أزمة كورونا في البلاد حول تأثير الجائحة على نتائج البنوك الكويتية.

وأضاف بنك الكويت المركزي في بيان صحفي إن توزيع الأرباح هذا سيكون مشروطا بألا يؤثر على الكفاية الرأسمالية المطلوبة للبنوك.

وذكر أن هذه الخطوة جاءت "في ضوء ما أظهرته البيانات المالية للبنوك الكويتية من قوة ومتانة مستويات الكفاية الرأسمالية لديها، وعدم استخدام البنوك للمصدة الرأسمالية التحوطية خلال عام 2020".