الاقتصاد

"المجلس العالمى للسياحة ": ارتفاع حجوزات الصيف..وبداية التعافى مارس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - توقع المجلس العالمى للسياحة والسفر، أن يكون هناك صيف قوي للسفر، حيث يبدأ القطاع طريقه للتعافي من أواخر مارس فصاعدًا ، موضحا أن العديد من شركات السفر الكبرى أبلغت عن ارتفاع كبير في الحجوزات الآجلة.

 

وأكد " المجلس العالمى "، أن يتم دفع انتعاش السفر الدولي إلى النصف الثاني من عام 2021، مع بداية طرح اللقاحات بشكل تدريجي ، مما سيؤدي إلى إزالة حواجز وقيود السفر العالمية المطبقة حاليًا .

 

وقال "المجلس " فى بيان صادر عنه ، إنه يمكن عودة أكثر من 100 مليون وظيفة إلى قطاع السفر والسياحة العالمي خلال عام 2021 ، حيث يتعافى العالم من جائحة COVID-19 المدمر 

 

وأشار " البيان" إلى أنه في العام الماضي ، خلال ذروة الوباء ، حذر مركز التجارة العالمي للسياحة من أن 174 مليون وظيفة عالمية في مجال السفر والسياحة معرضة للخطر. ومع ذلك ، في أحدث تحليل لها ، يتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلاً لمركز التجارة العالمي أنه يمكن إحياء ما يصل إلى 111 مليون وظيفة - لكن هذا سيظل أقل بنسبة 17٪ من أرقام عام 2019 ، وهو ما يمثل 54 مليون وظيفة أقل.

 

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: "نتطلع إلى صيف قوي من السفر ، بفضل ارتداء الأقنعة ، والتطعيم العالمي والاختبار عند المغادرة ، مما يفتح الباب أمام السفر الدولي مرة أخرى.

 

وأضافت " جيفارا " أن هذه النتيجة المتوقعة ستكون بمثابة ارتياح كبير وستكون موضع ترحيب باعتبارها بداية الانتعاش الذي طال انتظاره ، لقطاع عانى لفترة طويلة من وطأة قيود السفر المدمرة للغاية.

 

توقع مركز التجارة العالمي لأول مرة عودة القطاع من خلال خطة استعادة 100 مليون وظيفة ، والتي تم تقديمها في الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في مجموعة العشرين في أكتوبر الماضي ، والذي حضره لأول مرة 45 رئيسًا تنفيذيًا من أعضاء WTTC ، وبحسب ما ذكر البيان أنه لا يمكننا الاعتماد فقط على حل واحد وهو نشر اللقاحات لاستئناف السفر الدولي ؛ سيظل الاختبار عند المغادرة أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة السفر مع احترام البروتوكولات الآمنة واستعادة أكبر عدد ممكن من الوظائف عبر السفر والسياحة ، وفي جميع أنحاء الاقتصاد الأوسع. "

أظهر البحث الجديد للمجلس العالمى للسياحة والسفر، أنه في أفضل سيناريو ، ستنخفض مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 17٪ مقارنة بأرقام عام 2019 ، لتصل إلى 7.4 تريليون دولار أمريكي. يعتقد WTTC أن هذا يمكن تحقيقه من خلال الاختبار عند المغادرة وارتداء القناع الإلزامي والتنفيذ العالمي لبرامج التطعيم ، وفي النتيجة الأكثر تحفظًا ، مع انتعاش أبطأ ، ستنخفض مساهمة القطاع بأكثر من الربع (27٪) إلى 6.5 تريليون دولار أمريكي.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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