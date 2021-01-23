شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تشترى ذهب دلوقت.. اعرف مصير حركة المعدن الأصفر الفترة القادمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع حدوث تراجعات في سعر الذهب بالسوق المصرى يسعى المستهلك لاتخاذ قرار شراء الذهب للاستفادة من التراجع، لكن مع توقعات هبوط مرتقب في سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، فإن انتظار ما تسفر عنه الأحداث الفترة المقبلة سيكون في صالح المستهلك، لأنه يستفيد من الهبوط المرتقب للذهب في حالة توجهه للشراء.

برنامج أسواق ناقش التوقعات المستقبلية لسعر الذهب في حلقة جديدة، خاصة مع تولى جو بايدن مقاليد الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتجه المعدن النفيس للتراجع الفترة المقبلة وفق التوقعات، وذلك بالتزامن مع اقتراب إقرار حزمة انقاذ أمريكية بقيمة 1.9 تريليون دولار، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع الذهب ومن ثم هبوط الدولار.