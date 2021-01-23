شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار خام برنت وغرب تكساس بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط، 54.84 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، أمس الجمعة، منخفضه بمقدار 2.21 ٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.81دولار للبرميل منخفضا بمقدار 2.5 %.

وقال جولدمان ساكس، إن خطط الإدارة الأمريكية الجديدة لضخ تحفيز مالي ضخم وعدم التعجل كثيرا لرفع العقوبات عن إيران إيجابيان لأسعار النفط والغاز وقال البنك في مذكرة وفقا لرويترز "في تقديراتنا، فإن تحفيزا بحجم تريليوني دولار على مدى 2021-22... سيعزز الطلب الأمريكي بنحو 200 ألف برميل يوميا".

واقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد وتسريع توزيع اللقاحات للسيطرة على كوفيد-19، الذي أضر بالطلب العالمي على النفط.

كما قال البنك إن إدارة بايدن تدرس تعزيز وإطالة القيود النووية على إيران، وإن صادرات البلد من النفط ستظل متواضعة هذا العام وعند 0.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2021.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن قضية إيران ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه.

وقال جولدمان "التأخير في العودة الكاملة لإنتاج إيران سيعزز توقعاتنا المتفائلة للنفط إذ أننا نتوقع بالفعل شحا في سوق النفط في 2022 مع انخفاض الطاقة الاحتياطية لأوبك".

وعلق بايدن أيضا مؤقتا التأجير والتصاريح الخاصة بالنفط والغاز على الأراضي الاتحادية، وألغى تصريحا لخط أنابيب النفط كيستون إكس.إل القادم من كندا وعلق إيجارات تخص التنقيب عن النفط في المحمية الوطنية للحياة البرية بالقطب الشمالي في ألاسكا وقال جولدمان "لا تشير تلك الإجراءات في حد ذاتها إلى شح أسرع في سوق النفط في 2021-22" مضيفا أن الحظر ما زال يتيح فرصة تمتد إلى عامين للتنقيب اعتمادا على التصاريح القائمة المرتفعة.