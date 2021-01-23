شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 23 – 1 – 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب فى التعاملات اليوم السبت 23 – 1 – 2021 في مصر ، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام، حتى كتابة هذا التقرير بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميا عند 1856 دولار.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 696 جنيها

عيار 21 سجل 812 جنيها

عيار 24 سجل 928 جنيها

الجنيه الذهب 6496 جنيها

أونصة الذهب 1856 دولار



وهبط الذهب أمس مع رتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ولكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة، هذا وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1860.90 دولار، وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات متماسكة فوق 1% مما يساعد الدولار على الارتفاع.

وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8%. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.