شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور .. الخيار 1.5-2.5 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 23-1-2021 استقرارا في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الطماطم 1-1.7 جنيها للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيهات للكيلو ، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيها والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو، و الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن سعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ،و سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب، إلى أن أسعار الفاصوليا 2-3.5 جنيها للكيلو ، أسعار البطاطس بين 1 - 1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5جنيهات للكيلو، أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيها للكيلو.