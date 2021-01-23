شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم السبت.. الطن للمستهلك 13800 : 14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 23-1-2021 استقرارا حسبما، أكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سجلت أسعار الحديد 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ،و سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه .

واستقر سعر الاسمنت بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، و سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيه للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت شعبة مواد البناء أكدت أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية من زيادة الإنتاج المحلى من الاسمنت وذلك بعدما تم إنشاء عددا من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الاسمنت، مضيفة أن حركة الشراء قد تشهد تحركا خلال الشهور القادمة وذلك بعد إعلان الحكومة عن اشتراطات البناء الجديدة التي تم اقرارها مع نهاية العام الماضي والتي ستؤدي الي تحديد الملامح الخاصة بعمليات البناء في مختلف المحافظات للقضاء على العشوائية فى البناء.