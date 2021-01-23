شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 23-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 23-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، فيما شهد سعر الذهب السعودى انخفاضا اليوم.

وفى سياق متصل، استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر أمس الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار 0.3 % هذا الأسبوع وتراجع 0.8 % مقابل اليورو في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف ديسمبر.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 223.94 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 224.63 ريال سعودى.

وهبطت أسعار الذهب أمس الجمعة، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعى فى 5 أسابيع، بدعم من الآمال فى تحفيز كبير فى الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1859.10 دولار للأوقية، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا، والتى بلغها أمس الخميس، وفى الأسبوع، ارتفع 1.8 % وهو أكبر مكسب أسبوعى منذ الأسبوع المنتهى فى 18 ديسمبر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.94 ريال بما يعادل 59.69$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 205.28 ريال بما يعادل 54.72$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.95 ريال بما يعادل 52.23$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.96 ريال بما يعادل 44.77$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.63 ريال بما يعادل 34.85$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.97 ريال بما يعادل 29.85$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,965 ريال بما يعادل 1,857$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,568 ريال بما يعادل 417.87$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,942 ريال بما يعادل 59,695$