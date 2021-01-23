شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-1-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية، ليسجل فى البنك الأهلي المصري 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

كما استقرت باقى العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر اليورو الأوروبى بالبنك الأهلى المصرى 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكى وسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.