الاقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني 17-37 جنيهاً للكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني 17-37 جنيهاً للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 23-1-2021 استقرارا في سوق العبور للجملة، وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في القاهرة. 

 

وتراوحت أسعار السمك البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها الكيلو ، وسعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 

 

واستقرت   أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو، و سجل  البلطى المزارع " 1 " 18-20 جنيها للكيلو   ، و أسعار البلطي المزارع 2،  لتتراوح بين  16-17 جنيها للكيلو. 

 

وسجل  سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. 

 

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.  

 

واستقرت ، أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا