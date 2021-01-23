الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت.. 23-26 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 23-1-2021 استقرارا فى السوق المحلى حيث تراوح سعر الكيلو بين 23-26 جنيها وذلك حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 

 

وقال  سامح  السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة  ، إن  سعر الكيلو من الدواجن في  بين 20 جنيها ، وأن  السعر للمستهلك يتراوح بين23-26جنيها للكيلو، مشيرا  إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30  جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36  جنيها للكيلو. 

 

 

وأضاف   السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"   ،  أن  أسعار الدواجن المجمدة مستقرة  بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مضيفا أن سعر الكرتونة اليوم سجل  في المزرعة 28جنيها  في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها، مضيفا أن سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 34 جنيها ويصل السعر للمستهلك 38-40 جنيها . 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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