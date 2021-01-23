شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 23-1-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 23-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الرسمية، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم أمام الجنيه المصرى، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.95 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.95 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.96 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.97 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.94 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.