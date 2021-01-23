الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 23-1-2021 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 23-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الرسمية، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى 18.95 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم أمام الجنيه المصرى، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

19.04 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.95 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.95 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.96 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.

 

360890a85e.jpg   سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.97 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.86 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.94 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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