شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 يسجل 812 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم السبت، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام، حتى صياغة هذا التقرير بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميا عند 1856 دولار

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 696 جنيها

عيار 21 سجل 812 جنيها

عيار 24 سجل 928 جنيها

الجنيه الذهب 6496 جنيها

أونصة الذهب 1856 دولار

وهبط الذهب أمس مع رتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة، هذا وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1860.90 دولار، وعوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات متماسكة فوق 1% مما يساعد الدولار على الارتفاع.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية على نحو متواضع الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن تأثيرات كوفيد-19 مستمرة.وألمحت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك ربما لا يستخدم برنامجه الطارئ للمشتريات المتعلقة بالجائحة بالكامل إذا ظلت الأوضاع المالية مواتية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2% إلى 25.43 دولار للأونصة، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9%.

وتراجع البلاتين 2% إلى 1104.20 دولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8%. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2359.52 دولار.