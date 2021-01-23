شكرا لقرائتكم خبر عن توافق مصرى سودانى لتعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية بالبلدين في الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مباحثاتها مع وزراء الحكومة السودانية، وذلك فى ختام زيارتها للعاصمة الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث عقدت لقاءً موسعا مع الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، تناول سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض المشرعات الاستثمارية ذات الأولوية للسودان خلال الفترة القادمة، وكذا التعرف على التوجه الاقتصادي لدولة السودان خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد رفع العقوبات الدولية وما يمكن لمصر من تقديمه دعما للسودان في مجال خطط الاصلاح الاقتصادي، فضلا عن بحث اهمية ازالة المعوقات التجارية التى تقف حائلا امام تدفق السلع بين البلدين وبصفة خاصة بعض السلع التى يتم فرض ضريبة جمركية كبيرة عليها .

واشارت الوزيرة إلى إمكانية دعم مصر لدولة السودان الشقيقة فيما يتعلق بصياغة خريطة استثمارية صناعية والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن، مشيرة الى ان هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات انشاء وادارة المجمعات الصناعية و المناطق الحرة .

ومن جانبها اكدت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية ان بلادها تخطو خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال بدء تنفيذ خطة تنموية تتضمن العديد من مشروعات البنية التحتية والتوسع فى المجالات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية فضلا عن الاعداد لاصدار قانون استثمار جديد لجذب الشركات العالمية للاستثمار فى السوق السودانى الواعد .

وأشارت الى ان تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر أمر حتمى خاصة فى ظل علاقة الجوار والروابط التاريخية الوثيقة وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه بالتعاون مع الحكومة المصرية ، مشيدة فى هذا الاطار ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر والذى يمثل ركيزة هامة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى بدولة السودان .

وحول التحديات الحالية التى تواجه حركة التجارة بين البلدين ، اشارت الوزيرة الى انها ستولى هذا الامر اهتماما كبيرا لبحث ومراجعة البنود الجمركية المفروضة على بعض السلع بهدف التوصل الى رؤية شاملة تساهم فى ازالة كافة القيود وتحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى بين مصر والسودان .

كما عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً مع المهندس خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السودانى تناول بحث امكانية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تصنيع الخامات التعدينية .

وقالت الوزيرة، أن مصر والسودان تزخران بكميات كبيرة من الخامات التعدينية وهو الامر الذى يجب دراسة تعظيم الاستفاده منه من خلال بدء تعاون مشترك لتصنيع هذه الخامات لزيادة قيمتها المضافة خاصة فى ظل توافر خبرات كبيرة فى هذا المجال بالبلدين .

وفى هذا الصدد أبدى المهندس خيرى عبد الرحمن وزير الطاقة والتعدين السودانى ترحيبه ببدء تعاون مشترك فى هذا المجال مع الشقيقة مصر ، مشيراً الى ان ما تمتلكه الدولتان من امكانات تؤهلهما ليكونا مركزاً اقليمياً ودولياً للطاقة والتعدين .