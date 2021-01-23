شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم أحمر» للأسهم العالمية مع تزايد الإصابات وتشديد «العزل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

خضعت أسواق السلع والخدمات العالمية الجمعة، لضغوط من بيانات ضعيفة أسقطت كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بـ «كوفيد 19» وتشديد إجراءات الإغلاق والعزل العام في العديد من الاقتصادات الكبرى، حيث أعاد المستثمرون الأمريكيون في «وول ستريت»، تقييم توقعاتهم لخطة التحفيز الطموحة التي أعلن عنها الرئيس الجديد جو بايدن، لتهبط مؤشراتها من مستويات قياسية حققتها خلال الجلستين الماضيتين، فيما انخفضت الأسهم الأوروبية بفعل تشديد القيود على السفر في منطقة اليورو وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وانكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو ما يعني استمرار بطء وتيرة التعافي من فيروس كورونا، بينما أحجم المستثمرون في آسيا عن القيام برهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات، حيث خضعت كافة مؤشرات شرق القارة إلى جنى أرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة، وفيما تسببت زيادة إصابات الجائحة في الصين في هبوط النفط 3%، عانى الدولار أيضاً مع تبدد آمال الانتعاش الاقتصادي، في ظل عودة الأضواء لأسهم التقنية وخفوت «الأسهم الدورية» التي يفترض أن تكون المستفيد الأكبر من خطة بايدن، في حين أبقت بنوك مركزية كبرى من طوكيو إلى فرانكفورت هذا الأسبوع على السياسات دون تغيير وبدأت تتحدث بحذر عن آفاق التعافي، بينما يبدو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ملتزماً بأسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة جداً.

داو و«إس آند بي» يغلقان على تراجع بفعل «آي.بي.إم» و«إنتل»

أغلق المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 على تراجع طفيف الجمعة، متأثرين بخسائر سهمي عملاقي التكنولوجيا إنتل وآي.بي.إم القياديين بعد نتائج أعمالهما الفصلية، وذلك في الوقت الذي تنحسر فيه الآمال في إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في الشهور المقبلة.

لكن الخسائر في قطاع التكنولوجيا عوضتها مكاسب مايكروسوفت وأبل، مما حد من التراجع على مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية ورفع ناسداك بعض الشيء.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 179.03 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 30996.98 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 11.6 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 3841.47 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 12.15 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 13543.06 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، صعد ستاندرد آند بورز 1.94 بالمئة، وارتفع داو 0.59 بالمئة، وربح ناسداك بناء على بيانات غير رسمية 4.19 بالمئة.

أسهم أوروبا تتراجع بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وقيود السفر

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة في نهاية أسبوع باهت آخر، إذ انكمش نشاط الأعمال في منطقة اليورو في يناير كانون الثاني بعد إجراءات إغلاق مشددة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا قوضت الكثير من الأنشطة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، لكنه سجل زيادة أسبوعية طفيفة 0.2 بالمئة، وهو ما جاء مدفوعا بآمال في تحفيز أمريكي ضخم في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونزلت أسهم السفر والترفيه 2.5 بالمئة، لتكون الأكبر خسارة من بين القطاعات، وذلك في ظل مخاوف بشأن قيود جديدة على السفر في أوروبا.

وفقدت قطاعات أخرى حساسة للاقتصاد مثل البنوك والنفط والغاز والتعدين أكثر من واحد بالمئة.

أظهرت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو مزيدا من التراجع دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش، إذ بلغت 47.5 في يناير كانون الثاني من 49.1 في ديسمبر.

وتراجع المؤشر داكس الألماني الذي تشكل أسهم شركات السيارات ثقلا عليه 0.2 بالمئة، وفقد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة وخسرت أسهم منطقة اليورو 0.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة، في حين هبطت الأسهم الإيطالية 1.5 بالمئة.

نيكاي ينزل عن ذروة 30 عاما مع تحول التركيز إلى أرباح الشركات

تراجعت الأسهم اليابانية عن ذروة 30 عاما الجمعة، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل موسم أرباح الشركات بينما جنى البعض الأرباح بعد موجة ارتفاع في الآونة الأخيرة قادتها آمال بتحفيز ضخم في الولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.44 بالمئة إلى 28631.45 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1856.64. وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر عند أعلى مستوى في 30 عاما بفضل التفاؤل بأن خطة تحفيز ضخمة للرئيس الأمريكي جو بايدن ستعزز النمو.

وانخفضت الأسهم الآسيوية عن مستويات قياسية إذ سحب المستثمرون بعض الأموال من السوق بعد ارتفاع في الآونة الأخيرة مدفوع بالتحفيز.

وأغلق سهم وكالة الإعلانات دنتسو جروب منخفضا 2.19 بالمئة بعد أن ذكرت تايمز في وقت سابق من الجلسة أن الحكومة اليابانية خلُصت على نحو غير علني إلى أن الألعاب الأوليمبية في طوكيو ستلغى. ونفت الحكومة التقرير بشدة.

وهبط سهم نيبون ستيل 3.51 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لتعزيز حصتها في طوكيو روب عبر عرض عطاء عام.

وقفز سهم طوكيو روب 28 بالمئة إلى الحد الأقصى للارتفاع بعد أن توقفت التعاملات عليه في وقت سابق من الجلسة بسبب تخمة من العروض.

وقفز سهم شيسيدو 4.33 بالمئة بعد أن قالت شركة مستحضرات التجميل إنها تجري محادثات لبيع نشاطها للشامبو ومنتجات العناية بالجلد إلى شركة الاستثمار المباشر سي.في.سي كابيتال بارتنرز.

وزاد سهم باناسونيك 3.28 بالمئة بعد أن رفعت مورجان ستانلي إم.يو.إف.جي سيكيوريتيز السعر المستهدف للسهم إلى 1700 ين من 1400.