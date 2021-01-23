شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعد بإخراج 12 مليون أمريكي من دائرة الفقر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، أن وباء كوفيد-19 سيسفر عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة. وأكد بايدن أن خطتة لإنقاذ أمريكا ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر.

وقال: «العدد الآن 400 ألف وفاة، ويتوقع أن يتجاوز 600 ألف إلى حد بعيد»، مضيفاً: «هناك عائلات جائعة» قبل أن يوقع سلسلة قرارات تهدف إلى مكافحة الأزمة الغذائية التي تطاول ملايين الأمريكيين، «علينا أن نتحرك».

وأضاف: هناك أمريكيون أصبحوا غير قادرين على إطعام أطفالهم، متابعاً: سأطلب من وزارة العمل عدم دفع ضمان البطالة لمن يرفض العمل.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن قطاع التعليم في الولايات المتحدة خسر أكثر من 600 ألف وظيفة، موضحاً أنه وقع على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.

وطرح الرئيس الأمريكي، آلية لمعالجة أحد أبرز تجليات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد-19»، وهي الأزمة الغذائية، عبر التعهد بمساعدات فورية لملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل وغير القادرين على تأمين لقمة العيش، والذين تكتظ بهم بنوك الطعام.

وبانتظار تصويت الكونجرس على خطة المساعدة الهائلة الطارئة البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي كشف عنها الأسبوع الماضي، يصدر الرئيس الديمقراطي مرسومين، الأول يهدف إلى زيادة المساعدة الغذائية في البلاد لمواجهة إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، والثاني يستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية للعاملين في وكالات فيدرالية.

وبعد يومين على تنصيبه، يواصل الرئيس الأمريكي الجديد إبراز أولوياته عبر قرارات رئاسية، وفي الأيام الثلاثة الأولى لولايته، اتخذ بايدن نحو 30 قراراً.

صعوبات

وأشار براين ديز، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن «نحو 30 مليون أمريكي يعانون من عدم امتلاكهم ما يكفي من الطعام»، وأضاف أن «ذلك يتضمن راشداً أسود أو لاتينياً من أصل خمسة بحسب تحقيق جديد»، موضحاً أنه بالإجمال يعاني منزل واحد من أصل سبعة من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ.

ولا يملك حالياً 12 مليون طفل ما يكفي من الطعام في الولايات المتحدة؛ حيث توفر المدارس وجبات يومية للتلاميذ القادمين من عائلات فقيرة، وفي المدن، ازداد حجم صفوف الانتظار أمام المراكز التي تقدم حساء يومياً، فيما اكتظت بنوك الطعام بالناس.

توسيع برنامج المساعدة

وطلب بايدن من وزارة الزراعة توسيع وتسهيل برنامجها لمساعدة الأشخاص والعائلات ذوي الدخل المحدود أو المعدوم، الذي استبدل نظام البطاقات الغذائية سابقاً والذي كان يتيح للعائلات ذات الدخل المحدود التزود بالسلع الغذائية الأساسية من متاجر معتمدة.

وسيجري رفع قيمة البطاقة الإلكترونية التي استبدلت التذاكر الغذائية (وقيمتها بين 1 و5 و10 دولارات)، بنسبة 15% «لتعكس بشكل صحيح ثمن الوجبات» بفعل إغلاق المدارس، وحالياً، توفر البطاقة الإلكترونية 5,70 دولار في اليوم عن كل طفل في المدرسة.

وبحسب المجلس الاقتصادي الوطني، «يواجه عدد كبير من الأمريكيين صعوبات في تلقي الدفعة الأولى من المدفوعات المباشرة، ولم تتلقَّ 8 ملايين أسرة تتوفر لديها الشروط بعد المدفوعات التي صدرت في مارس/ آذار».

ومن شأن المرسوم الثاني الذي يصدره بايدن تحسين الشروط الاجتماعية للعاملين في الوكالات الفيدرالية.(أ.ف.ب)