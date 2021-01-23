شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة بريتيش كولومبيا.. سحر الطبيعة الكندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

تحظى كندا بمجموعة واسعة من المناظر الطبيعية التي لا يقاوم سحرها. من الشلالات المتفجرة إلى الأنهار الجليدية والبحيرات العذبة مروراً بالوديان الجميلة والحدائق الغنّاء. نستعرض هنا مجموعة من الصورة الفاتنة التي تجسد العظمة الملحمية للتضاريس البرية في كندا. وقد تكون سلسلة جبال روكي التي تمتد على مسافة 4800 كم من الأطراف الشمالية لولاية بريتيش كولومبيا الكندية إلى نيومكسيكو في الجنوب الغربي للولايات المتحدة الأمريكية من أهم تلك المعالم.

تضم المنطقة متنزهات وطنية في بانف وجاسبر ويوهو، وتعد خياراً مثالياً لتجربة واحدة من أكثر المناظر الطبيعية ألقاً في العالم. أطلق العنان لنفسك واستمتع بجمال الطبيعة.

القمم الصخرية العشر التي تشكل «وادي القمم العشر» المذهل في حديقة بانف الوطنية، ألبرتا. يبلغ ارتفاع كل منها أكثر من 3 آلاف متر.

«جبل بابل» المذهل، يبلغ ارتفاعه حوالي 3100 متر. في متنزه بانف الوطني.

«بحيرة تشيليواك» المتلألئة، مثالية لركوب القوارب والتجديف بالكاياك، أو السباحة وصيد الأسماك. تقع في الحوض العلوي للنهر الذي يحمل نفس الاسم في كولومبيا البريطانية.

تطل أشعة الشمس من بين الغيوم وتتألق على متنزه مقاطعة إي سي مانينج الإقليمي في جبال كاسكيد بكولومبيا البريطانية. تبلغ مساحة المتنزه أكثر من 83 ألف هكتار، ويضم الكثير من الوديان الجافة، والغابات الجبلية.

«شلالات تاكاكاو» المذهلة بطول 380 متراً في حديقة يوهو الوطنية، أحد أطول الشلالات في كندا.

«بحيرة أوهارا» الجميلة، وتقع على ارتفاع 2200 متراً في حديقة يوهو الوطنية. وهي واحدة من أجمل مناطق كولومبيا البريطانية وأكثرها رعاية واهتماماً.

«الحديقة الوطنية» الجليدية في مقاطعة كولومبيا البريطانية، تعتبر من أهم النظم البيئية وأكثرها حفظاً في البلاد. تتمتع بمناظر جبال الألب الاستثنائية والوديان العميقة المليئة بالغابات القديمة.

«شلالات الإمبراطور» الرائعة، ترتفع 43 متراً من على منحدر جبل روبسون في متنزه ماونت روبسون الإقليمي في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

«نهر أنجيل الجليدي» يتدفق أسفل جبل إديث كافيل في حديقة جاسبر الوطنية في ألبرتا. سُميت هذه الأعجوبة الجغرافية كذلك بسبب امتدادها الفريد والذي يشبه أجنحة الملاك.

«بحيرة أويسا» وهي عبارة عن مسطح مائي يقع على ارتفاع حوالي 2200 متر في جبال حديقة يوهو.

قمة «جبل سليز» الثلجي يبلغ ارتفاعه حوالي 2440 متراً ويتبع لسلسلة جبال كاسكيد، شمال الحدود الأمريكية الكندية في كولومبيا البريطانية.

«وادي أوكاناجان»، هو وادٍ خصب مشمس يضم بحيرات وشواطئ ومساحات خضراء شاسعة. وفي قلب المنطقة توجد بحيرة أوكاناجان التي يبلغ طولها 120 كيلومتراً. يتميز الوادي بصيفه المميز وشتائه المعتدل.

تعد «حدائق بوتشارت» واحدة من أجمل حدائق العالم، وكنزاً من النباتات والأشجار والعديد من الأنواع النادرة والغريبة من الزهور. تمتد الحدائق ذات الطابع الخاص والميزات المائية على مساحة 20 هكتاراً شمال فيكتوريا عاصمة بريتيش كولومبيا.

«مدينة نيلسون» والتي تقع في بقعة جميلة على الذراع الغربية لبحيرة «كوتيناي»، وتحيط بها قمم جبال سيلكيرك المغطاة بالثلوج والجليد.

حديقة «ماونت روبسون» الإقليمية. تقع بالقرب من حدود ألبيرتا شمال جاسبر، وتضم أشهر مسارات المشي والعديد من الشلالات التي تصب بحيرات فيروزية الجميلة عند سفح جبل روبسون.

«جزيرة فانكوفر» على الساحل الغربي الأقصى لكندا، هي أكبر جزيرة على ساحل المحيط الهادئ في أمريكا الشمالية، توفر الشواطئ الساحلية رياضة ركوب الأمواج على مدار العام.

«ستانلي بارك» هي واحدة من الميزات الرائعة في مدينة فانكوفر والتي تميزها عن المدن الكبرى الأخرى. توفر هذه المساحة الخضراء الضخمة ملاذاً طبيعياً جميلاً للزوار والسكان المحليين.